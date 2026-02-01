Jeux vidéo en balade Les Bordes

Jeux vidéo en balade

17 Rue de la Mairie Les Bordes Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

2026-02-20

Profitez de notre console de jeux Nintendo Switch et des nouveaux jeux disponibles toute la journée à la médiathèque.

A partir de 6 ans | Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés.

17 Rue de la Mairie Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84

