Jeux vidéo en balade Les Bordes

Jeux vidéo en balade

Jeux vidéo en balade Les Bordes vendredi 20 février 2026.

Jeux vidéo en balade

17 Rue de la Mairie Les Bordes Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 15:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :
2026-02-20

Profitez de notre console de jeux Nintendo Switch et des nouveaux jeux disponibles toute la journée à la médiathèque.
A partir de 6 ans | Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés.

– par le réseau des bibliothèques du Val de Sully –   .

17 Rue de la Mairie Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeux vidéo en balade Les Bordes a été mis à jour le 2026-02-05 par OT SULLY-SUR-LOIRE