Jeux vidéo en balade Les Bordes vendredi 20 février 2026.
17 Rue de la Mairie Les Bordes Loiret
Début : 2026-02-20 15:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
2026-02-20
Profitez de notre console de jeux Nintendo Switch et des nouveaux jeux disponibles toute la journée à la médiathèque.
A partir de 6 ans | Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés.
– par le réseau des bibliothèques du Val de Sully – .
17 Rue de la Mairie Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84
