Jeux vidéo en balade Sully-sur-Loire

Jeux vidéo en balade

10 Rue du Bout du Monde Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

2026-04-15

Profitez de notre console de jeux Nintendo Switch et des nouveaux jeux disponibles toute la journée à la médiathèque.

A partir de 6 ans | Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés.

– par le réseau des bibliothèques du Val de Sully – .

10 Rue du Bout du Monde Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84

