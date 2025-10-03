Jeux vidéo en folie ! Bibliothèque-Musée Inguimbertine Carpentras

Jeux vidéo en folie ! 3 – 5 octobre Bibliothèque-Musée Inguimbertine Vaucluse

Accès libre dans la limite des PC gamer et consoles disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-05T09:00:00 – 2025-10-05T12:00:00

Envie de tester, de jouer, de partager et de vous amuser gratuitement ?

La bibliothèque multimédia se transforme en véritable terrain de jeu lors de Biblis en folie les 3, 4 et 5 octobre 2025.

Venez découvrir une sélection de jeux vidéo pour tous les goûts : aventures palpitantes, défis entre amis, découvertes ludiques et moments en famille. Que vous soyez passionné·e ou simple curieux·se, c’est l’occasion parfaite de plonger dans cet univers…

Quand ? aux horaires d’ouverture de la bibliothèque multimédia

Où ? À l’espace « Image & Son » de votre bibliothèque

Préparez vos manettes, votre curiosité et votre bonne humeur : le jeu vidéo vous attend à la bibliothèque !

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras, France Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490630492 https://inguimbertine.carpentras.fr

Mairie de Carpentras – Bibliothèque-Musée Inguimbertine