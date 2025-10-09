Jeux vidéo et accessibilité : une initiation ludique pour les séniors Médiathèque James Baldwin Paris

Jeux vidéo et accessibilité : une initiation ludique pour les séniors Médiathèque James Baldwin Paris jeudi 9 octobre 2025.

Cet atelier propose aux séniors une première approche du monde des jeux vidéo à travers une sélection adaptée et accessible.

Pensé comme un moment de découverte et de détente, il permet d’explorer les possibilités ludiques du numérique, tout en favorisant la curiosité et le lien social.

Pour garantir une participation ouverte à tous, un interprétariat en langue des signes française (LSF) est assuré tout au long de l’activité.

Ce dispositif inclusif permet aux personnes sourdes ou malentendantes de profiter pleinement de l’atelier, dans un cadre bienveillant et stimulant.

Une belle occasion de s’initier aux jeux vidéo, de partager des moments intergénérationnels et de valoriser l’accessibilité numérique pour tous.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 50 personnes

Informations : virginie.berland@paris.fr

Tél. 0144522770

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

