Saint-Michel-en-Brenne

Jeux vidéo et cinéma/ Activités 12-17 ans

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 8 – 8 – 9 EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-04-13 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Animation proposée par la Communauté de communes Coeur de Brenne pour les jeunes de 12 à 17 ans.Familles

Les 12-17 ans sont invités à découvrir diverses activités encadrés par les professionnels.

Tournois de jeux vidéos, doublage de voix, et choisissez les films pour les cinémas de plein air de l’été. 8 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 43 83 44 ados@coeurdebrenne.fr

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English :

An event organized by the Communauté de communes Coeur de Brenne for young people aged 12 to 17.

L’événement Jeux vidéo et cinéma/ Activités 12-17 ans Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-04-07 par Destination Brenne