Jeux vidéo et réalité virtuelle Micro-Folie Le Pouliguen

Jeux vidéo et réalité virtuelle

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-22

Place aux jeux vidéos et à la réalité virtuelle.

Découvrez la toute nouvelle application Destination musées pour visiter de nombreux musées. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeux vidéo et réalité virtuelle Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-10-29 par ADT44