Jeux vidéo et réalité virtuelle

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-25 15:15:00

2026-02-18 2026-02-25

Pendant les vacances scolaires, le musée fait place aux jeux vidéo !

A partir de 8 ans. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

