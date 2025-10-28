Jeux vidéo Imaginez des mondes fantastiques Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-28 15:00:00

fin : 2025-10-28 17:00:00

2025-10-28

Et si le prochain monde fantastique que vous découvriez dans un jeu vidéo sortait tout droit de votre imagination ? Relevez le défi d’inventer de nouvelles planètes en jouant à un jeu vidéo conçu par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Grâce à des propositions guidant votre imagination, le jeu vous permettra d’inventer et d’explorer une nature foisonnante de milieux, d’espèces et de paysages variés. Vous pourrez aussi partager le fruit de votre créativité avec d’autres joueurs, et les aider à illustrer et compléter leurs histoires.

Par le Muséum National d’Histoire Naturelle et le Parc régional de Brière.

Dès 10 ans. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

