Jeux vidéo, Médiathèque Françoise Sagan Paris

Venez découvrir et tester une sélection de jeux vidéo sur consoles playstation, switch ou sur tablettes, seul.e.s, entre amis ou en famille.

Informations pratiques

Une fois par mois le samedi de 15h30 à 17h30 au 2ème étage de la médiathèque

Sur inscription

À vos manettes ! Venez jouer avec d’autres participants à la médiathèque !

Le samedi 20 juin 2026

de 15h30 à 17h30

Le samedi 16 mai 2026

de 15h30 à 17h30

Le samedi 18 avril 2026

de 15h30 à 17h30

Le samedi 21 mars 2026

de 15h30 à 17h30

Le samedi 21 février 2026

de 15h30 à 17h30

Le samedi 17 janvier 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit Tout public. A partir de 7 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan



