Jeux vidéo Médiathèque Joséphine Baker Plaisance-du-Touch

Jeux vidéo Médiathèque Joséphine Baker Plaisance-du-Touch samedi 4 octobre 2025.

Jeux vidéo Samedi 4 octobre, 09h30 Médiathèque Joséphine Baker Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Partez à la découverte du monde fascinant des insectes… depuis votre écran !

À travers des jeux vidéo ludiques et interactifs, observez, explorez et apprenez tout sur ces petites créatures étonnantes.

Une manière originale et amusante de se rapprocher de la nature tout en s’amusant !

Médiathèque Joséphine Baker 1 allée Agnes Varda 31830 Plaisance du Touch Plaisance-du-Touch 31830 Bernadet Haute-Garonne Occitanie https://mediatheque.plaisancedutouch.fr/

Partez à la découverte du monde fascinant des insectes… depuis votre écran !