Jeux vidéo Médiathèque Lisa Bresner Nantes
Jeux vidéo Médiathèque Lisa Bresner Nantes mercredi 18 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 15:30 – 16:30
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Découverte d’une sélection de jeux vidéo sur grand écran.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 0240415400
Afficher la carte du lieu Médiathèque Lisa Bresner et trouvez le meilleur itinéraire