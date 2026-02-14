Jeux vidéo, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Jeux vidéo Mercredi 18 février, 14h00, 15h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T15:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T15:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:30:00+01:00

Découverte d’une sélection de jeux vidéo sur grand écran.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=les-rendez-vous-du-jeu-video »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240415400 »}]

