Jeux vidéo, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Jeux vidéo Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Jeux vidéo, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes mercredi 18 février 2026.

Jeux vidéo Mercredi 18 février, 14h00, 15h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T15:00:00+01:00
Fin : 2026-02-18T15:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:30:00+01:00

Découverte d’une sélection de jeux vidéo sur grand écran.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=les-rendez-vous-du-jeu-video »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240415400 »}]
Découverte d’une sélection de jeux vidéo sur grand écran.