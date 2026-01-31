Jeux vidéo rétro L’Arob@se Metz

Jeux vidéo rétro

L’Arob@se 1 Place de la Bibliothèque 57000 Metz Metz Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 13:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

2026-03-04

Le son particulier d’un écran cathodique, les manettes filaires, se mouvoir devant son écran ou encore les basses résolutions et les pixels.

Ce sont les sensations que vous pouvez (re)découvrir à L’Arob@se, pendant ce moment dédié.Tout public

The particular sound of a CRT screen, wired controllers, moving in front of your screen or low resolutions and pixels.

These are the sensations you can (re)discover at L’Arob@se, during this dedicated event.

