Jeux vidéo rétro L’Arob@se Metz

L’Arob@se 1 Place de la Bibliothèque 57000 Metz Metz Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 13:00:00
fin : 2026-03-04 17:00:00
2026-03-04
Le son particulier d’un écran cathodique, les manettes filaires, se mouvoir devant son écran ou encore les basses résolutions et les pixels.
Ce sont les sensations que vous pouvez (re)découvrir à L’Arob@se, pendant ce moment dédié.Tout public
L’Arob@se 1 Place de la Bibliothèque 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est
The particular sound of a CRT screen, wired controllers, moving in front of your screen or low resolutions and pixels.
These are the sensations you can (re)discover at L’Arob@se, during this dedicated event.
