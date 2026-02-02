Jeux vidéo Spyro le dragon Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Jeux vidéo Spyro le dragon mercredi 25 février 2026.
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Découvrez Spyro, le maître des flammes. Un jeune dragon violet, brûlant et attachant. Personnage inoubliable de ce jeu sur PS4.
Explorez tout l’univers de ce jeu sur grand écran !
Gratuit Tout public à partir de 7 ans.
Dans le cadre de l’évènement Dans l’antre des dragons .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
