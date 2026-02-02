Jeux vidéo Spyro le dragon Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Jeux vidéo Spyro le dragon

Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé Finistère

2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Découvrez Spyro, le maître des flammes. Un jeune dragon violet, brûlant et attachant. Personnage inoubliable de ce jeu sur PS4.

Explorez tout l’univers de ce jeu sur grand écran !

Gratuit Tout public à partir de 7 ans.

Dans le cadre de l’évènement Dans l’antre des dragons .

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

