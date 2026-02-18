Jeux vidéo Tournoi Street Figther 2 Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Jeux vidéo Tournoi Street Figther 2 Médiathèque Samuel Beckett Guérande samedi 14 mars 2026.

Jeux vidéo Tournoi Street Figther 2

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :
2026-03-14

Entrez dans le tournoi Street Fighter et incarnez un des huit guerriers mythiques, chacun avec ses propres mouvements spéciaux dans le plus célèbre des jeux de combat ! 

En réseau ou en individuel, un seul mot d’ordre jouons en toute convivialité !

Dès 9 ans
En accès libre   .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91  mediatheque@ville-guerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeux vidéo Tournoi Street Figther 2 Guérande a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44