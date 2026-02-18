Jeux vidéo Tournoi Street Figther 2 Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Jeux vidéo Tournoi Street Figther 2

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

Entrez dans le tournoi Street Fighter et incarnez un des huit guerriers mythiques, chacun avec ses propres mouvements spéciaux dans le plus célèbre des jeux de combat !

En réseau ou en individuel, un seul mot d’ordre jouons en toute convivialité !

Dès 9 ans

En accès libre .

