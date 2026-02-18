Jeux vidéo Tournoi Street Figther 2 Médiathèque Samuel Beckett Guérande
Jeux vidéo Tournoi Street Figther 2
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
2026-03-14
Entrez dans le tournoi Street Fighter et incarnez un des huit guerriers mythiques, chacun avec ses propres mouvements spéciaux dans le plus célèbre des jeux de combat !
En réseau ou en individuel, un seul mot d’ordre jouons en toute convivialité !
Dès 9 ans
En accès libre .
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
