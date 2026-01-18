Jeux vidéo XL Splatoon sur écran géant Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Jeux vidéo XL Splatoon sur écran géant

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Préparez vos pistolets à peinture et affrontez-vous en 4 contre 4 dans des combats déjantés sur le grand écran de la salle d’animation !

Dès 7 ans En accès libre .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

