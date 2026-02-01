Jeux vidéo XXL au cinéma à l’aventure ! Espace Culturel du Pays de Nay Nay
Jeux vidéo XXL au cinéma à l’aventure ! Espace Culturel du Pays de Nay Nay jeudi 19 février 2026.
Jeux vidéo XXL au cinéma à l’aventure !
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Les 2 stars de l’aventures seront en face à face pour cette grande soirée XXL. Partez avec Nathan Drake à la recherche d’El Dorado dans le jeu épique Uncharted 4 avant de suivre la célèbre Lara Croft dans un jeu fun et multijoueur Lara Croft et le temple d’Osiris.
Dès 12 ans sur inscription .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeux vidéo XXL au cinéma à l’aventure ! Nay a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay