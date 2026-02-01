Jeux vidéo XXL au cinéma à l’aventure ! Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Jeux vidéo XXL au cinéma à l’aventure !

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Les 2 stars de l’aventures seront en face à face pour cette grande soirée XXL. Partez avec Nathan Drake à la recherche d’El Dorado dans le jeu épique Uncharted 4 avant de suivre la célèbre Lara Croft dans un jeu fun et multijoueur Lara Croft et le temple d’Osiris.

Dès 12 ans sur inscription .

