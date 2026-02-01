JEUX VIDÉOS Allenc
JEUX VIDÉOS Allenc lundi 23 février 2026.
JEUX VIDÉOS
Local du Foyer Allenc Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-02-23 16:00:00
Date(s) :
2026-02-23
Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances d’hiver.
Lundi 23/02 Jeux vidéos 14h00 16h
Au local du Foyer Rural
Ouvert à tous et toutes à partir de 6 ans (enfants et adultes)
Adhésion courte ou à l’année + participation 5€ .
Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com
English :
The Foyer rural d’Allenc invites you to join us during the winter vacations.
Monday 23/02 Video games 2pm 4pm
At the Foyer Rural premises
Open to everyone aged 6 and over (children and adults)
L’événement JEUX VIDÉOS Allenc a été mis à jour le 2026-02-04 par 48-OT Mont Lozere