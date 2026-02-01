JEUX VIDÉOS Allenc

JEUX VIDÉOS

Local du Foyer Allenc Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-23 16:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances d’hiver.

Lundi 23/02 Jeux vidéos 14h00 16h

Au local du Foyer Rural

Ouvert à tous et toutes à partir de 6 ans (enfants et adultes)

Adhésion courte ou à l’année + participation 5€ .

Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com

English :

The Foyer rural d’Allenc invites you to join us during the winter vacations.

Monday 23/02 Video games 2pm 4pm

At the Foyer Rural premises

Open to everyone aged 6 and over (children and adults)

