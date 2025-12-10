Jeux vidéos en balade Les Bordes
Jeux vidéos en balade Les Bordes vendredi 17 avril 2026.
Jeux vidéos en balade
17 Rue de la Mairie Les Bordes Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Venez essayer des jeux de Nintendo switch multi-joueurs ! S’ils vous plaisent, comme les livres, vous pourrez les emprunter après la séance. Fun !
(Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’un adulte.) .
17 Rue de la Mairie Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84
