Informations pratiques

Béziers

JEUX VIDÉOS EN SCÈNES

Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Ateliers jeux vidéo de course et d’expériences en réalité virtuelle.

Ateliers jeux vidéo de course à partir de 8 ans et d’expériences en réalité virtuelle à partir de 12 ans. .

Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English : JEUX VIDÉOS EN SCÈNES

Workshops on racing video games and virtual reality experiences.

L’événement JEUX VIDÉOS EN SCÈNES Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34