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AGENDA · Béziers

JEUX VIDÉOS EN SCÈNES Béziers

samedi 10 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
Bretelle d'accès (D64) Bayssan
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

JEUX VIDÉOS EN SCÈNES

Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Ateliers jeux vidéo de course et d’expériences en réalité virtuelle.
Ateliers jeux vidéo de course à partir de 8 ans et d’expériences en réalité virtuelle à partir de 12 ans.   .

Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32  contact@herault-culture.fr

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English : JEUX VIDÉOS EN SCÈNES

Workshops on racing video games and virtual reality experiences.

L’événement JEUX VIDÉOS EN SCÈNES Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

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