JEUX VIDÉOS EN SCÈNES Béziers
samedi 10 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
JEUX VIDÉOS EN SCÈNES
Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Ateliers jeux vidéo de course et d’expériences en réalité virtuelle.
Ateliers jeux vidéo de course à partir de 8 ans et d’expériences en réalité virtuelle à partir de 12 ans. .
Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr
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English : JEUX VIDÉOS EN SCÈNES
Workshops on racing video games and virtual reality experiences.
L’événement JEUX VIDÉOS EN SCÈNES Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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