Jeux vidéos sur grand écran Rue Signelongue Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Rue Signelongue Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d’Aveyron Aveyron

Gratuit

Début : Vendredi 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23 2025-10-30

Venez retrouver tous les jeux de la Nintendo switch sur grand écran.

Réservation sur place, dans la limite des places disponibles. .

Rue Signelongue Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21

English :

Come and see all the Nintendo Switch games on the big screen.

German :

Erleben Sie alle Spiele der Nintendo switch auf einer Großleinwand.

Italiano :

Venite a vedere tutti i giochi per Nintendo Switch sul grande schermo.

Espanol :

Ven a ver todos los juegos de Nintendo Switch en pantalla grande.

