Jeux vidéos sur grand écran Rue Signelongue Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Jeux vidéos sur grand écran
jeudi 23 octobre 2025
Jeux vidéos sur grand écran
Rue Signelongue Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d'Aveyron Aveyron
Gratuit
Vendredi 2025-10-23
2025-10-23
2025-10-23 2025-10-30
Venez retrouver tous les jeux de la Nintendo switch sur grand écran.
Réservation sur place, dans la limite des places disponibles. .
Rue Signelongue Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21
English :
Come and see all the Nintendo Switch games on the big screen.
German :
Erleben Sie alle Spiele der Nintendo switch auf einer Großleinwand.
Italiano :
Venite a vedere tutti i giochi per Nintendo Switch sul grande schermo.
Espanol :
Ven a ver todos los juegos de Nintendo Switch en pantalla grande.
