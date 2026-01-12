Jeux XXLà l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin

Jeux XXLà l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO®

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28

L’exposition prend de la hauteur ! Un après-midi pour jouer, rire et construire ensemble tour géante, jeux de dames grandeur nature… ici, les règles restent les mêmes, mais les dimensions changent tout !

Les jeux seront en libre accès tout au long de l’après-midi.

Chacun est invité à respecter le temps de jeu et le tour des participants, pour que le plaisir soit partagé et que l’espace reste convivial.

Un moment suspendu, où l’exposition devient terrain de jeu.

A partir de 8 ans, en famille, entre amis.

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Samedi 28 février 2026 de 14h à 17h30

Tarif droit d’entrée du jour.

L’exposition prend de la hauteur ! Un après-midi pour jouer, rire et construire ensemble tour géante, jeux de dames grandeur nature… ici, les règles restent les mêmes, mais les dimensions changent tout !

Les jeux seront en libre accès tout au long de l’après-midi.

Chacun est invité à respecter le temps de jeu et le tour des participants, pour que le plaisir soit partagé et que l’espace reste convivial.

Un moment suspendu, où l’exposition devient terrain de jeu.

A partir de 8 ans, en famille, entre amis.

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Samedi 28 février 2026 de 14h à 17h30

Tarif droit d’entrée du jour. .

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 97 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The exhibition takes on new heights! An afternoon to play, laugh and build together: giant tower, life-size a checkers games? here, the rules remain the same, but the dimensions change everything!

The games will be freely accessible throughout the afternoon.

Everyone is invited to respect the game time and the participants? turn, so that the pleasure is shared and the space remains convivial.

A suspended moment, where the exhibition becomes a playground.

Ages 8 and up, with family or friends.

Accessible to people with reduced mobility

Saturday, February 28, 2026 from 2pm to 5:30pm

Price: daily admission fee.

L’événement Jeux XXLà l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-12 par OT du Saint-Quentinois