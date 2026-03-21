Jeux XXXL Médiathèque de Cognac Cognac
Jeux XXXL Médiathèque de Cognac Cognac mercredi 29 juillet 2026.
Jeux XXXL
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12
Envie de jouer en grand ?
La bibliothèque vous invite à découvrir des jeux de société XXL en bois, à tester en plein air !
Entre défis, rires et moments partagés, petits et grands vont passer un super moment ensemble.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
Want to play big?
The library invites you to discover XXL wooden board games, to be played outdoors!
Between challenges, laughter and shared moments, young and old will have a great time together.
L’événement Jeux XXXL Cognac a été mis à jour le 2026-03-21 par Destination Cognac