Jeux XXXL Médiathèque de Cognac Cognac

Jeux XXXL

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-12

Envie de jouer en grand ?

La bibliothèque vous invite à découvrir des jeux de société XXL en bois, à tester en plein air !



Entre défis, rires et moments partagés, petits et grands vont passer un super moment ensemble.

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

Want to play big?

The library invites you to discover XXL wooden board games, to be played outdoors!



Between challenges, laughter and shared moments, young and old will have a great time together.

L’événement Jeux XXXL Cognac a été mis à jour le 2026-03-21 par Destination Cognac