Jeuxdi vidéo Hop on bar Largentière Ardèche Largentière Jeudi 19 février, 18h00 Entrée libre

Jeuxdi vidéo

JeuXdi Vidéo 13/02 – Soirée Jeux Vidéo (18h – 22h)

Switch avec Mario Kart en accès libre et la borne arcade gratuite !

Ambiance fun et défis entre amis garantis

Une semaine complète pour se retrouver, s’amuser et partager de bons moments au Hop On Bar

Infos & réservations : 06 11 36 29 06 ou 06 25 53 22 37

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-19T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-19T22:00:00.000+01:00

1

hoponbar@gmail.com 0611362906

Hop on bar Largentière Ardèche 116 impasse zone du ginestet 07110 Largentière Largentière 07110 Ardèche



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

