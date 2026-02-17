Jeuxdi vidéo Hop on bar Largentière Ardèche Largentière
Jeuxdi vidéo
JeuXdi Vidéo 13/02 – Soirée Jeux Vidéo (18h – 22h)
Switch avec Mario Kart en accès libre et la borne arcade gratuite !
Ambiance fun et défis entre amis garantis
Une semaine complète pour se retrouver, s’amuser et partager de bons moments au Hop On Bar
Infos & réservations : 06 11 36 29 06 ou 06 25 53 22 37
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-19T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-19T22:00:00.000+01:00
hoponbar@gmail.com 0611362906
Hop on bar Largentière Ardèche 116 impasse zone du ginestet 07110 Largentière Largentière 07110 Ardèche