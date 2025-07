JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Dentelle d’éventail Méru

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Dentelle d’éventail Méru jeudi 31 juillet 2025.

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Dentelle d’éventail

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 4.5 – 4.5 –

4.5

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 15:00:00

fin : 2025-07-31 16:00:00

Date(s) :

2025-07-31 2025-08-28

Un été créatif au Musée !

Pendant les vacances d’été, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie invite les enfants dès 6 ans à participer à des ateliers créatifs et ludiques chaque jeudi. Un rendez-vous pour apprendre, imaginer et s’amuser tout l’été !

– Dentelle d’éventail

Jeudis 31 juillet et 28 août de 15h à 16h

Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie possède une riche collection d’éventails anciens, véritables trésors de finesse et d’élégance.

Dans cet atelier, les enfants s’en inspirent pour créer leur propre éventail en papier, décoré à la manière d’une broderie anglaise. Un moment délicat, créatif et raffiné pour s’initier à l’art du détail et au charme des objets d’autrefois.

Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr 4,50 € par participant 4.5 .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 reservation@musee-nacre.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Dentelle d’éventail Méru a été mis à jour le 2025-07-22 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre