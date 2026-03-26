Jewly Ruffey-sur-Seille

Jewly

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:30:00

fin : 2026-04-02 23:30:00

Date(s) :

2026-04-02

Venez assister aux jeudis de L’Entre Deux !

La saison 25/26 de L’Entre Deux continue jeudi 2 avril avec Jewly ??

Attention, cet hiver, les concerts démarrent à 20h!

Jewly fait partie de ces artistes qui en quelques secondes vous transportent et vous inspirent. Distillant un Rock rebelle puissant justement teinté d’Électro, sa musique est comme une claque qui vous réveille les sens et vous remue les tripes. Dotée d’une énergie fédératrice en live et d’une voix féroce et charismatique, elle se fait rapidement une place sur la scène rock hexagonale, jalonne la scène internationale (tournées en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Inde…) avec plus de 650 concerts déjà à son actif et se produit en 1ère partie d’artistes comme Scorpions, Macy Gray, Ten Years After, Lucky Peterson, The Stranglers, Ana Popovic, Yarol, No One Is Innocent, FFF, The Silencers, Mademoiselle K…

L’auteure-compositrice fête ses 15 ans de carrière et vous présentera son 4ème opus Rebellion, un concept album fort et surprenant, qui aborde des sujets engagés autour de la santé mentale et de problématiques sociétales, dans lequel Jewly nous emmène à réfléchir, s’écouter et prendre conscience de ce qu’on est et qu’on ne veut plus subir. 10 titres traitant de 5 thématiques, abordées à chaque fois sous 2 âges et donc 2 angles de vue ; le premier celui de la jeunesse (morceaux en français), le deuxième celui de l’adulte (morceaux en anglais).

Un tempérament de feu, une voix qui détonne, le tout assaisonné de textes bouleversants !

Équipe

Jewly Chant

Geoffrey Grenier Guitare Chœurs

Raphaël Schuler Batterie

Sur place buvette, petite restauration (burgers, paninis, frites..), parking. Ouvert de 18h30 à 23h30. Début du concert à 20h. .

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

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English : Jewly

L’événement Jewly Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu