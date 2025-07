Jewly Troyes en Scènes Troyes

Jewly Troyes en Scènes Troyes samedi 19 juillet 2025.

Jewly Troyes en Scènes

Place de l’Hôtel de Ville Troyes Aube

Du rock au féminin bouleversant, singulier, fédérateur et engagé !



Jewly, l’une des chanteuses les plus en vue actuellement en France, a électrisé le public !



Une grande voix du rock, puissante, chaude et charismatique, à la présence scénique digne de Nina Hagen et de Janis Joplin, Jewly sait partager ses émotions. Bouleversante, envoûtante, avec cette pointe rageuse, elle vous câline tendrement avant de tout à coup vous fouetter les tympans de son rock musclé et vous emporter définitivement dans son univers. Un grand moment ! .

Place de l’Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

