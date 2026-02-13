J’expose, je m’expose: Laurent Spadotto à la bibliothèque Mériadeck de Bordeaux pour découvrir une sélection de 8 photos de sa série ‘Fade’., Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

J’expose, je m’expose: Laurent Spadotto à la bibliothèque Mériadeck de Bordeaux pour découvrir une sélection de 8 photos de sa série ‘Fade’. 16 février – 28 mars Bibliothèque Mériadeck Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T13:00:00+01:00 – 2026-02-16T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

J’expose, je m’expose

Pour Laurent, la photo est un miroir ou une fenêtre, souvent les deux.

Né en 1972, Laurent vit à Bordeaux. Auteur photographe autodidacte, il est passionné de littérature, d’images fixes et animées. Au début des années 2000, il a écrit et réalisé plusieurs courts-métrages.

Après une carrière dans l’univers du web, il a mis ses compétences au service de la communauté en créant une webradio associative.

Après 13 ans passés à écouter et donner la parole à différents publics, il a ressenti le besoin de s’exprimer à nouveau.

En 2020, à l’aube de la cinquantaine, la crise sanitaire l’a plongé dans une longue réflexion. Il a décidé de changer de cap et d’entreprendre une démarche difficile mais nécessaire pour redonner un sens à sa vie : devenir artiste photographe professionnel.

Plutôt solitaire, il aime passer du temps en compagnie d’amis qu’il n’a jamais rencontrés. Une tribu hétéroclite où se côtoient A. Titarenko, D. Arbus, D. Lynch, A. Hitchcock, The Cure, Nick Cave et bien d’autres. Avec une affection toute particulière pour Jean Cocteau.

Très tôt, il a suivi son conseil, « Ce que le public te reproche, cultive-le, c’est toi. ».

Ses travaux ont rapidement conquis Instagram et l’intérêt du public et des professionnels (presse, concours, lieux d’expositions…). Laurent vend régulièrement ses photos en éditions limitées en France et à l’international (en direct ou via www.photobylaurent.com).

Laurent est partenaire de RCE foto, le plus grand marché de matériel photo d’occasion garanti.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr

