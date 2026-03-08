J’extériorise mes maux par le modelage de l’Argile

Grand rue Gonnetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

Le modelage de l’Argile débusque mes maux

A travers l’énergie des lettres hébraïques, je les soigne et les comprends

Un WE animé par Annie Burette pour l’atelier Terre le modelage favorisera votre lâcher prise et votre créativité

Et Agnès Evrats vous aidera à les comprendre et à rééquilibrer vos énergies. .

Grand rue Gonnetot 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 03 34 53 annieb.ceramique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : J’extériorise mes maux par le modelage de l’Argile

L’événement J’extériorise mes maux par le modelage de l’Argile Gonnetot a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Terroir de Caux