JF Pauzé – Les amours de seconde main Carrière (La) Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2027-01-30 20:00 –

Gratuit : non 49 € 49 € Billetterie : lacarriere-events.com/agenda Tout public

JF Pauzé, membre des Cowboys Fringants et auteur-compositeur des chansons du groupe, a fait ses débuts en solo avec un premier album à titre d’interprète. Dévoilé le 4 octobre 2025, « Les amours de seconde main » démontre une fois de plus sa plume d’exception. JF remettra les pieds sur les scènes européennes en 2027, entouré de musiciens, avec un spectacle généreux et festif. Un moment important dans le paysage musical québécois pour les saisons à venir ! Concert debout

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/ https://lacarriere-events.com/agenda/