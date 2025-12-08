JFMI : Journée Filles, Maths & Informatique ISTIC Rennes Vendredi 12 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Journée dédiée aux collégiennes et/ou lycéennes qui a pour objectifs de briser les stéréotypes et biais sexistes du monde informatique et d’inciter les jeunes filles à s’orienter vers ce secteur.

A travers les Journées Filles, Maths et Informatique, nous encourageons les jeunes filles à élargir leurs perspectives en matière de choix d’orientation et à ne pas limiter leurs ambitions. Nous souhaitons qu’elles se sentent pleinement légitimes dans les domaines scientifiques et techniques, malgré les stéréotypes de genre omniprésents dans la société, qui influencent souvent les décisions d’orientation.

Il est essentiel que chaque journée donne à ces filles l’occasion de découvrir un lieu dédié à l’enseignement supérieur : université, école d’ingénieurs, IUT, etc. susceptible de les accueillir pour leurs études à venir. La journée est structurée sur le modèle suivant :

une promenade mathématique ou informatique;

des ateliers de réflexion, en petits groupes, pour favoriser l’implication des filles;

un repas offert aux participantes;

un speed meeting qui constitué de plusieurs temps d’échanges en petits groupes entre les jeunes filles et des femmes scientifiques;

une pièce de théâtre-forum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T17:00:00.000+01:00

1



ISTIC Campus de Beaulieu, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine