JH – L’ETERNEL ! – LE KURSAAL – SALLE EUROPE Dunkerque

JH – L’ETERNEL ! Début : 2025-11-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Le concert est annulé, remboursement des billetsOH MY PROD SAS PRÉSENTE : JH – L’ETERNEL !JH L’ETERNEL ! c’est une véritable parenthèse hors du temps pour les fans de toujours et pour ceux qui souhaitent découvrir ou re découvrir l’univers HALLYDAY, un HOMMAGE sincère où chaque note, chaque mot, nous rappellent pourquoi Johnny était, est, et restera une LEGENDE ETERNELLE !Sur scène, Jacques Weck, un chanteur à la voix chaude et intense, entouré de six musiciens d’exception, vous plonge dans l’univers de Johnny, sans artifice mais avec une fidélité et une force saisissante. Il ne cherche pas à imiter l’inimitable, mais à rendre un hommage avec respect et sincérité à celui qui restera le plus Grand.Retrouvez pendant 2h, les plus grands tubes, les morceaux légendaires de ce géant du ROCK français.Réservation PMR : regis.ohmyprod@gmail.com

LE KURSAAL – SALLE EUROPE PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59