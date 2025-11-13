J’habite au 12 L’Autruche Rennes

J'habite au 12 L'Autruche Rennes Jeudi 13 novembre, 20h00 Entrée libre



Dans le cadre de ses festivités d’anniversaire, l’Imprimerie Nocturne a le plaisir d’organiser J’habite au 12, un spectacle joué par David Perrot.

« Le logement on en parle jamais, toute l’année on se fait enfler, sans en parler. Et ça Léon ça le fait rager. Alors depuis que ses toilettes sont cassés, il en a vraiment marre et ça va swinguer dans les brancards. » Un spectacle seul en scène où l’humour vient faire grincer les rouages de l’immobilier, David Perrot fait rire là où les cloisons poussent dans les métropoles.

Durée : 55min – Écriture et mise en scène Thomas Lallement

Spectacle au chapeau

https://www.facebook.com/events/3232543886921650/ http://www.imprimerienocturne.com

L’Autruche 44 rue Legraverend 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine