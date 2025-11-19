J’HABITE ENCORE CHEZ MA FEMME – COMEDIE D’AMIENS Amiens

J’HABITE ENCORE CHEZ MA FEMME Début : 2026-01-08 à 20:30. Tarif : – euros.

Comment faire comprendre à votre ex qui habite encore dans votre appartement que vous avez besoin qu’il vous laisse la place pour recevoir votre dernière conquête ?Dans cette comédie fraîche et légère où tout le monde a quelque chose à cacher, les situations abracadabrantesques et les quiproquos s’enchaînent entraînant le spectateur dans une aventure épique et néanmoins familière dans laquelle chacun pourrait se reconnaître.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE D’AMIENS 55 RUE DE SULLY 80000 Amiens 80