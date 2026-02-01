J’habite un ciel sans nuages Compagnie Boréale Notre-Dame-d’Oé
J’habite un ciel sans nuages Compagnie Boréale Notre-Dame-d’Oé mercredi 18 février 2026.
J’habite un ciel sans nuages Compagnie Boréale
Rue de Fizes Notre-Dame-d’Oé Indre-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 11:10:00
Date(s) :
2026-02-18
Création immersive et sensorielle, J’habite un ciel sans nuages place les spectateurs dans la tête d’une petite fille Luce- qui tente de répondre à la question Qui suis-je ? en se remémorant ses jeunes années.
Création immersive et sensorielle, J’habite un ciel sans nuages place les spectateurs dans la tête d’une petite fille Luce- qui tente de répondre à la question Qui suis-je ? en se remémorant ses jeunes années. De la gestation dans le ventre de sa maman à ses premiers pas, du balbutiement du langage à l’embrasement de ses émotions, le public assiste de l’intérieur à l’éclosion d’un être avec poésie et douceur. Un big bang visuel où s’entremêlent les sonorités aux couleurs, les formes aux mots, les impressions précises et imprécises. 6 .
Rue de Fizes Notre-Dame-d’Oé 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 41 34 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An immersive, sensory creation, J’habite un ciel sans nuages places spectators inside the head of a little girl Luce who tries to answer the question Who am I? by recalling her early years.
L’événement J’habite un ciel sans nuages Compagnie Boréale Notre-Dame-d’Oé a été mis à jour le 2026-01-10 par Tours Val de Loire Tourisme