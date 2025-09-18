J’hésite pour les tulipes Galerie Modulab Metz

J’hésite pour les tulipes 18 septembre – 13 décembre Galerie Modulab Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-18T18:00:00 – 2025-09-18T20:00:00

Fin : 2025-12-13T14:00:00 – 2025-12-13T18:00:00

Vernissage le jeudi 18 septembre à 18h

J’hésite pour les tulipes

C’est peut-être (une) chronique.

Cet ensemble dessiné est réceptacle, carrefour et tentative de synthèse très provisoire d’une quotidienneté nourrie de porosités.

L’idée de résoudre – arrêter serait plus juste – une image au terme d’un jour écoulé est ici un modus operandi privilégié: n’usant pas le désir, cette posologie évite d’inutiles endimanchements et rend disponible à de nouveaux états du dessin.

Des fleurs ont pris place dans ma rivière d’images et titrent cette exposition: celles-ci n’éludent pas la citation mais organisent de nécessaires silences entre le spectacle du monde et les murs familiers.

Diplômé en peinture monumentale de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège en 2005,

Jean-Louis Micha développe depuis plusieurs années une œuvre dessinée et peinte résolument figurative.

Les qualités d’épure et d’immédiateté tout autant que la capacité du dessin à intégrer l’accident l’ont conduit à en faire le medium premier de son propos plastique.

Celui-ci est le canal privilégié d’une vision du monde alternant la radicalité de l’interpellation à la conscience viscérale de la tragédie humaine.

Ses travaux ont été notamment exposés au MAMAC de Liège, à BOZAR ainsi que chez James Rubin à Milan.

Il est représenté en Belgique par Rossicontemporary. Il enseigne le dessin à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège.

Avec les soutiens de la DRAC Grand-Est, la Région Grand-Est, le Département de la Moselle, la DRAJES et la Ville de Metz

Galerie Modulab

28, rue Mazelle 57000 Metz (FR)

Ouvert du jeudi au samedi

De 14h00 à 18h00 et sur rendez-vous

Site Web | Facebook | Instagram

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/modulab/ »}] Fondé par des plasticiens et graphistes en 2011, Modulab accueille à Metz artistes et collectifs de la scène émergente française ou étrangère dont les démarches questionnent le champ du dessin, de l’installation et du multiple en ayant pour objet de promouvoir la création contemporaine en participant au développement du secteur artistique et culturel de notre territoire.

Modulab organise un suivi des artistes représentés, afin de les accompagner au mieux dans leur travail de prospection et de promotion autour de projets de résidences, concours et bourses.

Tout en coordonnant les enjeux plastiques et éditoriaux, nous réalisons et diffusons en tirages limités, des coéditions graphiques à travers deux collections. Expositions, résidences, workshop et rencontres ponctuent la programmation artistique de la galerie.

La galerie s’investit également sur des foires françaises ou étrangères (Drawing Now Art Fair Paris, Luxembourg Art Week, SOON Paris, Art Paris 2020) et collabore à des expositions hors les murs dans des lieux d’art contemporain institutionnels, mais aussi des espaces interstitiels et décalés.. Elle étend également la visibilité pour ses artistes via des publications, les réseaux sociaux et son site internet.

Exposition personnelle de Jean-Louis Micha peinture dessin

Galerie Modulab | J’hesite pour les tulipes | Jean-Louis Micha | Graphisme : Château Fort Fort