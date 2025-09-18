J’hésite pour les tulipes Galerie Modulab Metz

J’hésite pour les tulipes Galerie Modulab Metz jeudi 18 septembre 2025.

J’hésite pour les tulipes

Galerie Modulab 28 rue Mazelle Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-18 14:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :

2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11

Exposition personnelle de Jean-Louis Micha

Vernissage le jeudi 18 septembre à 18h

J’hésite pour les tulipes

C’est peut-être (une) chronique.

Cet ensemble dessiné est réceptacle, carrefour et tentative de synthèse très provisoire d’une quotidienneté nourrie de porosités.

L’idée de résoudre arrêter serait plus juste une image au terme d’un jour écoulé est ici un modus operandi privilégié: n’usant pas le désir, cette posologie évite d’inutiles endimanchements et rend disponible à de nouveaux états du dessin.

Des fleurs ont pris place dans ma rivière d’images et titrent cette exposition: celles-ci n’éludent pas la citation mais organisent de nécessaires silences entre le spectacle du monde et les murs familiers.

Diplômé en peinture monumentale de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège en 2005,

Jean-Louis Micha développe depuis plusieurs années une œuvre dessinée et peinte résolument figurative.

Les qualités d’épure et d’immédiateté tout autant que la capacité du dessin à intégrer l’accident l’ont conduit à en faire le medium premier de son propos plastique.

Celui-ci est le canal privilégié d’une vision du monde alternant la radicalité de l’interpellation à la conscience viscérale de la tragédie humaine.

Ses travaux ont été notamment exposés au MAMAC de Liège, à BOZAR ainsi que chez James Rubin à Milan.

Il est représenté en Belgique par Rossicontemporary. Il enseigne le dessin à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège.

Avec les soutiens de la DRAC Grand-Est, la Région Grand-Est, le Département de la Moselle, la DRAJES et la Ville de Metz

Ouvert du jeudi au samedi et sur rendez-vousTout public

0 .

Galerie Modulab 28 rue Mazelle Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Solo exhibition by Jean-Louis Micha

Opening Thursday, September 18, 6pm

I’m not sure about the tulips

It may be (a) chronicle.

This set of drawings is a receptacle, a crossroads and a very provisional attempt to synthesize a daily life nourished by porosities.

The idea of resolving or, more accurately, stopping an image at the end of a day is a favored modus operandi here: since it doesn?t wear out the desire, this dosage avoids useless endimanchements and makes the drawing available to new states.

Flowers have taken their place in my river of images and title this exhibition: they do not evade quotation, but organize the necessary silences between the spectacle of the world and familiar walls.

Jean-Louis Micha graduated in monumental painting from the Académie Royale des Beaux-Arts de Liège in 2005,

For several years now, Jean-Louis Micha has been developing a resolutely figurative body of drawings and paintings.

The qualities of purity and immediacy, as well as the ability of drawing to integrate the accident, have led him to make it the primary medium for his artistic expression.

It is the privileged channel for a vision of the world that alternates radical interpellation with visceral awareness of human tragedy.

His work has been exhibited at MAMAC in Liège, BOZAR and James Rubin in Milan.

He is represented in Belgium by Rossicontemporary. He teaches drawing at the Académie Royale des Beaux-Arts in Liège.

With the support of DRAC Grand-Est, Région Grand-Est, Département de la Moselle, DRAJES and Ville de Metz

Open Thursday to Saturday and by appointment

German :

Einzelausstellung von Jean-Louis Micha

Vernissage am Donnerstag, den 18. September um 18 Uhr

Ich zögere mit den Tulpen

Dies ist vielleicht (eine) Chronik.

Dieses gezeichnete Ensemble ist ein Gefäß, ein Kreuzungspunkt und der Versuch einer sehr vorläufigen Synthese eines Alltags, der von Porositäten genährt wird.

Die Idee, ein Bild am Ende eines vergangenen Tages zu lösen oder zu stoppen, ist hier ein bevorzugter Modus Operandi: Da es das Verlangen nicht zermürbt, vermeidet diese Dosierung unnötige Einengungen und macht bereit für neue Zustände der Zeichnung.

Blumen haben ihren Platz in meinem Bilderfluss eingenommen und betiteln diese Ausstellung: Sie weichen dem Zitat nicht aus, sondern organisieren die notwendige Stille zwischen dem Spektakel der Welt und den vertrauten Wänden.

Er machte 2005 seinen Abschluss in Monumentalmalerei an der Académie Royale des Beaux-Arts de Liège,

Jean-Louis Micha entwickelt seit mehreren Jahren ein entschieden figuratives gezeichnetes und gemaltes Werk.

Die Qualitäten der Reinheit und Unmittelbarkeit sowie die Fähigkeit der Zeichnung, den Unfall zu integrieren, haben ihn dazu veranlasst, sie zum Hauptmedium seiner plastischen Aussage zu machen.

Die Zeichnung ist der bevorzugte Kanal für eine Weltanschauung, in der sich die Radikalität der Herausforderung mit dem viszeralen Bewusstsein der menschlichen Tragödie abwechselt.

Seine Arbeiten wurden unter anderem im MAMAC in Lüttich, in BOZAR und bei James Rubin in Mailand ausgestellt.

In Belgien wird er von Rossicontemporary vertreten. Er unterrichtet Zeichnen an der Académie Royale des Beaux-Arts de Liège (Königliche Akademie der Schönen Künste).

Mit der Unterstützung der DRAC Grand-Est, der Region Grand-Est, des Département de la Moselle, der DRAJES und der Stadt Metz

Geöffnet von Donnerstag bis Samstag und nach Vereinbarung

Italiano :

Mostra personale di Jean-Louis Micha

Inaugurazione giovedì 18 settembre alle 18.00

Non sono sicuro dei tulipani

Potrebbe essere (una) cronaca.

Questo insieme di disegni è un ricettacolo, un crocevia e un tentativo di sintesi molto provvisoria di una vita quotidiana nutrita di porosità.

L’idea di risolvere o, per meglio dire, fermare un’immagine alla fine di una giornata è qui un modus operandi privilegiato: non consumando il desiderio, questo dosaggio evita inutili legature e rende il disegno disponibile a nuovi stati.

I fiori hanno preso posto nel mio fiume di immagini e sono il titolo di questa mostra: non si sottraggono alla citazione, ma organizzano i silenzi necessari tra lo spettacolo del mondo e le pareti familiari.

Jean-Louis Micha si è laureato in pittura monumentale all’Académie Royale des Beaux-Arts di Liegi nel 2005,

Da diversi anni Jean-Louis Micha sta sviluppando un corpo di lavoro decisamente figurativo nel disegno e nella pittura.

Le qualità di semplicità e immediatezza, nonché la capacità del disegno di integrare l’incidente, lo hanno portato a farne il mezzo principale del suo lavoro visivo.

Il disegno è il canale privilegiato per una visione del mondo che alterna la domanda radicale alla consapevolezza viscerale della tragedia umana.

Il suo lavoro è stato esposto al MAMAC di Liegi, al BOZAR e al James Rubin di Milano.

È rappresentato in Belgio da Rossicontemporary. Insegna disegno all’Académie Royale des Beaux-Arts di Liegi.

Con il sostegno del DRAC Grand-Est, della Région Grand-Est, del Département de la Moselle, del DRAJES e della Città di Metz

Aperto da giovedì a sabato e su appuntamento

Espanol :

Exposición individual de Jean-Louis Micha

Inauguración el jueves 18 de septiembre a las 18.00 horas

No estoy seguro de los tulipanes

Puede que sea (una) crónica.

Este conjunto de dibujos es un receptáculo, una encrucijada y un intento de síntesis muy provisional de una vida cotidiana nutrida de porosidades.

La idea de resolver -o, mejor dicho, de detener- una imagen al final de la jornada es aquí un modus operandi privilegiado: al no agotar el deseo, esta dosificación evita ataduras inútiles y pone el dibujo a disposición de nuevos estados.

Las flores han ocupado su lugar en mi río de imágenes y son el título de esta exposición: no eluden la cita sino que organizan los silencios necesarios entre el espectáculo del mundo y los muros familiares.

Jean-Louis Micha se licenció en pintura monumental en la Académie Royale des Beaux-Arts de Lieja en 2005,

Desde hace varios años, Jean-Louis Micha desarrolla una obra decididamente figurativa en dibujo y pintura.

Las cualidades de sencillez e inmediatez, así como la capacidad del dibujo para integrar el accidente, le han llevado a convertirlo en el soporte principal de su obra plástica.

El dibujo es el canal privilegiado de una visión del mundo que alterna entre el cuestionamiento radical y la conciencia visceral de la tragedia humana.

Su obra se ha expuesto en el MAMAC de Lieja, BOZAR y James Rubin de Milán.

Está representado en Bélgica por Rossicontemporary. Es profesor de dibujo en la Académie Royale des Beaux-Arts de Lieja.

Con el apoyo de la DRAC Grand-Est, la Région Grand-Est, el Département de la Moselle, el DRAJES y la Ciudad de Metz

Abierto de jueves a sábado y previa cita

L’événement J’hésite pour les tulipes Metz a été mis à jour le 2025-09-11 par AGENCE INSPIRE METZ