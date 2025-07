JIGGER & SPOON Stuttgart

JIGGER & SPOON Stuttgart lundi 29 septembre 2025.

JIGGER & SPOON Stuttgart Lundi 29 septembre, 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-29T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-29T22:00:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/en/event/stuttgart-hec-alumni-meet-up-at-jigger-spoon/2025/07/27/12344

JIGGER & SPOON 33, Gymnasiumstraße 70174 STUTTGART Stuttgart-Mitte Stuttgart 70174