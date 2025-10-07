Jihef : Fin de soirée Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Jihef : Fin de soirée Compagnie du Café-Théâtre Nantes vendredi 30 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 19:00 –

Gratuit : non 18 € 18 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Et si une fin de soirée devenait le meilleur moment de votre journée ? Jihef vous parlera tout aussi bien de paternité atypique, de robot ou bien de tatouage raté, un moment unique teinté d’humour et de sincérité. Entre observations, impro et anecdotes personnelles aussi drôles que lunaires, venez vivre votre meilleure fin de soirée dans ce spectacle très prometteur à découvrir sans tarder. Représentations du 29 au 31 janvier 2026 à 19h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr