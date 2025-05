Jim Ballon et DJ SPACESHORT – Oh! Darling Asquins, 16 mai 2025 07:00, Asquins.

Oh! Darling 26 Route Nationale Asquins Yonne

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-16

2025-05-16

20h30 JIM BALLON

Ils sont autant de sensibilités musicales fortes, qui tendent vers de multiples horizons, rock, psyché, musique contemporaine, folk, classique, improvisée, funk, électronique et plus encore, qui décident ici de s’accorder autour d’une énergie commune et de sortir des sentiers battus.

23h DJ SPACESHORT

Il façonne des sets pour toujours plus de surprises, d’infini, de remixs et de danse. toujours relax, plein de tricks et un peu de guitare quand ça lui chante .

Oh! Darling 26 Route Nationale

Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 86 53 90 ohdarlingbar@gmail.com

