Jim Curious : voyage au cœur de l’océan Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Samedi 21 mars, 15h30 Ille-et-Vilaine

À partir des instruments de musique et objets mis à votre disposition, créez collectivement la bande sonore du livre Jim Curious : voyage au cœur de l’océan.

Petits et grands, vous serez accompagnés par Nicolas Cuenot, professeur au Conservatoire de Rennes.

Participez ainsi à une création inédite en écho aux illustrations projetées en direct.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T16:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



