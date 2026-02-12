Jim Curious : voyage au cœur de l’océan Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes
Jim Curious : voyage au cœur de l'océan Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Samedi 21 mars, 15h30
dans la limite des places disponibles
À partir des instruments de musique et objets mis à votre disposition, créez collectivement la bande sonore du livre Jim Curious : voyage au cœur de l’océan.
Petits et grands, vous serez accompagnés par Nicolas Cuenot, professeur au Conservatoire de Rennes.
Participez ainsi à une création inédite en écho aux illustrations projetées en direct.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-21T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-21T16:30:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91