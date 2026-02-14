Jim Curious : voyage au cœur de l’océan, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes
Jim Curious : voyage au cœur de l’océan, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes samedi 21 mars 2026.
Jim Curious : voyage au cœur de l’océan Samedi 21 mars, 15h30 Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-21T15:30:00+01:00 – 2026-03-21T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-21T15:30:00+01:00 – 2026-03-21T16:30:00+01:00
Petits et grands, vous serez accompagnés par Nicolas Cuenot, professeur au Conservatoire de Rennes.
Participez ainsi à une création inédite en écho aux illustrations projetées en direct.
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 91 »}]
À partir des instruments de musique et objets mis à votre disposition, créez collectivement la bande sonore du livre Jim Curious : voyage au cœur de l’océan. spectacle musique
E. Offredo