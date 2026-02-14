Jim Curious : voyage au cœur de l’océan, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes

Jim Curious : voyage au cœur de l’océan Samedi 21 mars, 15h30 Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Petits et grands, vous serez accompagnés par Nicolas Cuenot, professeur au Conservatoire de Rennes.

Participez ainsi à une création inédite en écho aux illustrations projetées en direct.

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 91 »}]

À partir des instruments de musique et objets mis à votre disposition, créez collectivement la bande sonore du livre Jim Curious : voyage au cœur de l’océan. spectacle musique

E. Offredo