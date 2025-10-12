Jim Snidero French quartet Théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône

Jim Snidero French quartet Théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône dimanche 12 octobre 2025.

Jim Snidero French quartet

Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Décrit dans une récente critique du « Downbeat Magazine » comme capable « de prouesses incroyables et d’une tendre musicalité », le saxophoniste alto et compositeur new-yorkais Jim Snidero incarne ce qui est à la fois unique et fascinant dans le jazz. Un des altoistes les plus talentueux de sa génération, Snidero est un artiste vétéran du disque (EMI, Milestone, Savant, Criss Cross,…). Leader avec plus de 30 albums à son actif, il a aussi joué avec les plus grands tels que le Mingus big band, Jack McDuff , Eddie Palmieri, Sting, Frank Sinatra… Il est également un visionnaire en matière d’éducation au jazz il est en effet le créateur de la Jazz Conception Company. Il enseigne actuellement à la New School de New York.

En tournée cet automne, il donnera à entendre un jazz acoustique du plus haut calibre, avec un trio de musiciens français Olivier Truchot au piano, Sam Favreau à la contrebasse et Valentin Jam à la batterie.

Une coréalisation Espace des Arts

LA PRESSE EN PARLE

« Virtuose du saxophone alto » Downbeat magazine

« Snidero a laissé ses influences révéler quelque chose de spécial » The Times

« Un son de saxophone alto qui est l’un des plus riches et des plus purs de la planète » Stereophile magazine

« Époustouflant et, en même temps, extrêmement agréable (improvisation) » The Gardian

« Figure véritablement significative dans la composition jazz » Penguin Guide to Jazz

APÉRITIF OFFERT À L’ISSUE DU SPECTACLE

par La Maison Millebuis cave des vignerons de Buxy .

Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 communication.conservatoire@legrandchalon.fr

