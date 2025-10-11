J’IMITE DONC JE SUIS – J IMITE DONC JE SUIS – CENTRE CULTUREL DE FAYENCE Fayence

J’IMITE DONC JE SUIS – J IMITE DONC JE SUIS Début : 2025-10-11 à 20:30. Tarif : – euros.

GÉRALD DAHAN« J’imite donc je suis ! »Nouveau Spectacle« Est ce que c’est l’imitation qui donne aux autres le reflet de soi-même, ou n’est-ce pas plutôt le reflet de soi-même, par rapport aux autres, qui donne une imitation ?»… Lorsque Fabrice Luchini se pose la question en délirant sur scène, c’est en réalité son meilleur imitateur qui nous régale à la place du vrai. « J’imite… Donc je suis ! », ce n’est pas un sujet du bac, c’est le nouveau spectacle humoristique de celui que la presse a surnommé « l’imposteur public numéro 1 » : Gérald DAHAN ! À travers une cinquantaine d’incarnations – plus saisissantes les unes que les autres – l’imitateur aux 500 canulars nous bluffe également autour d’un piano, avec une multitude de performances vocales dont lui seul a le secret…

CENTRE CULTUREL DE FAYENCE CENTRE CULTUREL DE FAYENCE 83440 Fayence 83