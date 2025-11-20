Jimmy Festival [TrafiK]* Place Gambetta Bergerac

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac Dordogne

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Théâtre

à partir de 10 ans

IMPOSTEUR Et quand même, je me posais une question…

Mais où sera-t-on plus tard ?

JIMMY Moi je me posais une autre question…

Qu’est-ce qu’on ne sera jamais ?

JIMMY est le vrai récit d’un jeune homme, surnommé le caméléon pour avoir emprunté plus de 500 identités différentes. Non pas animé par l’appât du gain, mais simplement, dit-il pour être aimé . À travers ses propres mots, se déploie le récit d’un imposteur qui se met progressivement à douter de l’imposture des autres.

On nous avait prévenus c’est une histoire vraie. Et elle est à peine croyable.

Sergi Emiliano i Griell, metteur en scène de la compagnie, enquête sur les profondeurs de la nature humaine par le biais du fait divers et crée des formes théâtrales troublantes qui déplacent les habitudes de regards et la texture même du temps présent. .

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 centre.culturel@la-cab.fr

