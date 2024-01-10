JIMMY SAX – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

JIMMY SAX – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire jeudi 19 février 2026.

JIMMY SAX Début : 2026-02-19 à 20:00. Tarif : – euros.

TOI ET MOIAprès le succès de la tournée avec le Symphonic Dance Orchestra, Jimmy Sax revient entournée partout en France avec un tout nouveau show : Toi & Moi !Seul sur scène avec ses platines et son looper, Jimmy joue et enregistre en live tous lesinstruments ! Saxophone, Piano, Guitare, batterie, Chant… Tout son répertoire est revisitépour un spectacle unique.Comme un rendez-vous en tête à tête: Toi & Moi le nouveau spectacle de Jimmy Sax !

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69