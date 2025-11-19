JIMMY SAX – THEATRE FEMINA Bordeaux

JIMMY SAX Début : 2026-03-02 à 20:00. Tarif : – euros.

DARK SMILE ERP FEMINA PRÉSENTE : JIMMY SAXJIMMY SAX – TOI ET TOIAprès le succès de la tournée avec le Symphonic Dance Orchestra, Jimmy Sax revient en tournée partout en France avec un tout nouveau show : Toi & Moi !Seul sur scène avec ses platines et son looper, Jimmy joue et enregistre en live tous les instruments ! Saxophone, Piano, Guitare, batterie, Chant… Tout son répertoire est revisité pour un spectacle unique.Comme un rendez-vous en tête à tête: Toi & Moi le nouveau spectacle de Jimmy Sax !Contact PMR : pmr-femina@dstickets.fr

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33