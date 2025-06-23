Jimmy Sax Toi & Moi Gare du Midi Biarritz
Jimmy Sax Toi & Moi Gare du Midi Biarritz mercredi 4 mars 2026.
Jimmy Sax Toi & Moi
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Après le succès de la tournée avec le Symphonic Dance Orchestra, Jimmy Sax revient en tournée partout en France avec un tout nouveau show Toi & Moi !
Seul sur scène avec ses platines et son looper, Jimmy joue et enregistre en live tous les instruments ! Saxophone, Piano, Guitare, batterie, Chant… Tout son répertoire est revisité pour un spectacle unique.
Comme un rendez-vous en tête à tête: Toi & Moi le nouveau spectacle de Jimmy Sax ! .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
