Jimmy Sax Toi & Moi Gare du Midi Biarritz

Jimmy Sax Toi & Moi

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Après le succès de la tournée avec le Symphonic Dance Orchestra, Jimmy Sax revient en tournée partout en France avec un tout nouveau show Toi & Moi !

Seul sur scène avec ses platines et son looper, Jimmy joue et enregistre en live tous les instruments ! Saxophone, Piano, Guitare, batterie, Chant… Tout son répertoire est revisité pour un spectacle unique.

Comme un rendez-vous en tête à tête: Toi & Moi le nouveau spectacle de Jimmy Sax ! .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Jimmy Sax Toi & Moi

German : Jimmy Sax Toi & Moi

Italiano :

Espanol : Jimmy Sax Toi & Moi

