Jimmy Sax : Toi & Moi Cité des Congrès Nantes mercredi 11 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 20:00 –

Gratuit : non 35 € à 66 € 35 € à 66 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/jimmy-sax.html Tout public

Concert Après le succès de la tournée avec le Symphonic Dance Orchestra, Jimmy Sax revient en tournée partout en France avec un tout nouveau show : « Toi & Moi ». Seul sur scène avec ses platines et son looper, Jimmy joue et enregistre en live tous les instruments ! Saxophone, piano, guitare, batterie, chant… Tout son répertoire est revisité pour un spectacle unique. Comme un rendez-vous en tête-à-tête : « Toi & Moi », le nouveau spectacle de Jimmy Sax. Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/jimmy-sax.html