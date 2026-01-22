JIMMY SAX CASINO BARRIERE Toulouse
JIMMY SAX CASINO BARRIERE Toulouse jeudi 5 mars 2026.
JIMMY SAX
Tarif : 39.2 – 39.2 – 68.2 EUR
39.2
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-05 20:30:00
fin : 2026-03-05
2026-03-05
Jimmy Sax présente sa nouvelle tournée Toi & Moi
Pour cette nouvelle aventure, le saxophoniste s’entoure d’un quatuor de musiciens talentueux.
Ensemble, ils revisitent le son de Jimmy Sax à travers une approche plus organique, entre groove, énergie live et émotions brutes, fusionnant electro, pop, funk et soul dans une atmosphère à la fois puissante et chaleureuse.
Entre complicité scénique, improvisations et moments suspendus, Jimmy Sax invite son public à partager une expérience unique, un dialogue sincère entre l’artiste et ceux qui l’écoutent.
Un concert vibrant, libre et profondément humain. 39.2 .
CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
English :
Jimmy Sax presents his new Toi & Moi tour
