JIMMY SAX CASINO BARRIERE Toulouse

JIMMY SAX

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 39.2 – 39.2 – 68.2 EUR

39.2

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Jimmy Sax présente sa nouvelle tournée Toi & Moi

Pour cette nouvelle aventure, le saxophoniste s’entoure d’un quatuor de musiciens talentueux.

Ensemble, ils revisitent le son de Jimmy Sax à travers une approche plus organique, entre groove, énergie live et émotions brutes, fusionnant electro, pop, funk et soul dans une atmosphère à la fois puissante et chaleureuse.

Entre complicité scénique, improvisations et moments suspendus, Jimmy Sax invite son public à partager une expérience unique, un dialogue sincère entre l’artiste et ceux qui l’écoutent.

Un concert vibrant, libre et profondément humain. 39.2 .

English :

Jimmy Sax presents his new Toi & Moi tour

